В Рязанской области открылась первая библиотека «нового поколения»

В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали библиотеку в спасском селе Ижевское.

В Рязанской области открылась первая модельная библиотека «нового поколения». Об этом в среду, 23 сентября, сообщил сайт регионального правительства.

В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали библиотеку в спасском селе Ижевское. Туда завезли новую мебель, более шести тысяч книг и современное оборудование, в том числе моноблоки, ноутбуки, планшеты, сканер, ламинатор, а также сенсорную интерактивную станцию для детей и интерактивный краеведческий киоск.

Отмечается, что эта библиотека — одна из старейших в регионе.