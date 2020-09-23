В России открыли революционный природный антибиотик
Новое лекарство сможет бороться с опухолями и инфекциями.
Российские ученые нашли революционный природный антибиотик, который способен бороться с большинством болезней, вызванных бактериями и грибами. Об этом
Как объяснили ученые, главная особенность нового препарата — универсальность. Перед найденным веществом беззащитны и бактерии, и грибы, и дрожжи. Новое лекарство сможет бороться с опухолями и инфекциями.
В будущем ученые намерены перейти к лабораторным испытаниям препарата.