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В России открыли революционный природный антибиотик
Новое лекарство сможет бороться с опухолями и инфекциями.

Российские ученые нашли революционный природный антибиотик, который способен бороться с большинством болезней, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научную работу исследователей из Тюменского государственного университета и других учреждений.

Как объяснили ученые, главная особенность нового препарата — универсальность. Перед найденным веществом беззащитны и бактерии, и грибы, и дрожжи. Новое лекарство сможет бороться с опухолями и инфекциями.

В будущем ученые намерены перейти к лабораторным испытаниям препарата.