В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать

Те, кто носит маски, заражаются в 1,8 раза реже.

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, какие маски нельзя использовать как защитные. По ее словам, речь идет о многоразовых масках, сшитых на неизвестном производстве из непроверенных материалов, передает РИА Новости.

Реженцова посоветовала читать этикетку на товаре, чтобы убедиться в качестве материала и его способности защищать от мельчайших частиц, в том числе вирусов.

Она добавила, что те, кто носит маски, заражаются в 1,8 раза реже

«Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции, — заключила Татьяна Руженцова.