В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать
Те, кто носит маски, заражаются в 1,8 раза реже.
Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, какие маски нельзя использовать как защитные. По ее словам, речь идет о многоразовых масках, сшитых на неизвестном производстве из непроверенных материалов,
Реженцова посоветовала читать этикетку на товаре, чтобы убедиться в качестве материала и его способности защищать от мельчайших частиц, в том числе вирусов.
Она добавила, что те, кто носит маски, заражаются в 1,8 раза реже
«Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции, — заключила Татьяна Руженцова.