В мэрии рассказали, как изменится расписание транспорта после перекрытия моста у цирка

Для оповещения рязанцам будут напоминать о новых остановках.

В мэрии рассказали, как изменится расписание транспорта после перекрытия моста у цирка.

Временные изменения коснуться пяти троллейбусных маршрутов (№№3, 5, 6, 8, 10) и 21 автобусного маршрута (№№7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99), которые на сегодняшний день проходят по улице Ленина.

Для организации движения троллейбусов маршрутов №№3, 10 по измененной схеме на перекрестках улицы Ленина с улицей Свободы и улицы Новой с улицей Циолковского реконструируют контактную сеть. Замена позволит троллейбусам поворачивать налево с улицы Свободы на улицу Ленина и с улицы Новой на улицу Циолковского.

Для снижения заторов движение автобусов планируется организовать по трем направлениям:

по улицам Почтовой, Новослободской, Посадскому переулку, улицам Лево-Лыбедская, Николодворянская в прямом и обратном направлении (только для автобусов малого класса и среднего класса);

по улице Маяковского;

по Кремлевскому валу.

Также Андрей Михно сообщил, что планируется «тестирование» новой схемы движения в течение нескольких дней для выявления возможных неудобств и корректировки маршрута при необходимости.

Для рязанцев разместят новые схемы движения на крупных пересадочных пунктах, а также начнут объявлять остановки непосредственно в транспорте.

Схему движения транспорта можно посмотреть по ссылке.