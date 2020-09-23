В Кораблинском районе задержали пьяного водителя

Машина пересекала сплошную линию разметки, виляла, заезжала на обочину.

В Кораблинском районе задержали пьяного водителя. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Около 17:00 наряд заметил Lada Priora, которая пересекала сплошную линию разметки, виляла, заезжала на обочину. Водитель пытался скрыться. Росгвардейцы и автоинспекторы блокировали машину и задержали водителя на улице села Михино.

На жителя Кораблинского района 1988 года рождения составили административный протокол.