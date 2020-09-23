В Калуге полицейские задержали автомобиль с наркотиками

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Калуге задержан мужчина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Вещество обнаружили в его автомобиле полицейские, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов. В ходе оперативники направили водителя на прохождение медосвидетельствования. Также в автомобиле также находились двое пассажиров.

Беседуя с водителем, инспекторы заметили предметы для курения и решили досмотреть машину. В салоне на водительском коврике полицейские нашли пакет с белым веществом. Экспертиза показала, что это «N-метилэфедрон» массой 0,452 грамма. По версии полиции, «пакет с веществом скинул один из пассажиров». По его словам, он приобрел наркотики для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.