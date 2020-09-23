Специалисты лаборатории «Гемотест» рассказали, как витамин D может навредить рязанцам

Сотрудники лаборатории «Гемотест» напомнили, что «солнечный» витамин D влияет на иммунитет, уровень серотонина — «гормона счастья», состояние костей и мышц. В избытке или недостатке, которые можно вызвать случайно, он способен навредить.
В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2, который поступает с пищей, и D3, который образуется в коже под действием УФ-излучения, рассказали специалисты. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.
Отмечается, что нехватку витамина D можно вызвать случайно — достаточно постоянно прятаться от солнца под одеждой или в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. По этой причине недостаток витамина встречается даже в жарких районах.
Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими или мягкими.
Специалисты также напомнили, что повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови — это может сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.
Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном, причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D.
Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея, подчеркнули сотрудники лаборатории. «Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от „логистики“ организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника, — объяснили они. — По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D».
До 31 октября в отделениях лаборатории «Гемотест» в Рязанской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет один день.
Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру
- Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:
- Народный бульвар, 9;
- Первомайский проспект, 37;
- улица Дзержинского, 73;
- улица Новоселов, 51;
- улица Пирогова, 8.
- в Касимове: улица Карла Маркса, 2а.