Специалисты лаборатории «Гемотест» рассказали, как витамин D может навредить рязанцам

«Сломать» уровень витамина D проще, чем кажется.

Сотрудники лаборатории «Гемотест» напомнили, что «солнечный» витамин D влияет на иммунитет, уровень серотонина — «гормона счастья», состояние костей и мышц. В избытке или недостатке, которые можно вызвать случайно, он способен навредить.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2, который поступает с пищей, и D3, который образуется в коже под действием УФ-излучения, рассказали специалисты. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.

Отмечается, что нехватку витамина D можно вызвать случайно — достаточно постоянно прятаться от солнца под одеждой или в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. По этой причине недостаток витамина встречается даже в жарких районах.

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими или мягкими.

Специалисты также напомнили, что повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови — это может сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.

Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном, причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D.

Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея, подчеркнули сотрудники лаборатории. «Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от „логистики“ организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника, — объяснили они. — По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D».

До 31 октября в отделениях лаборатории «Гемотест» в Рязанской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет один день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).