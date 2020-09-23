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СМИ раскрыли подробности апелляции по делу Ефремова
В жалобе говорится, что бывший адвокат Ефремова давил на артиста.

СМИ раскрыли подробности апелляции по делу Михаила Ефремова. Согласно им, новый адвокат актера Роман Филиппов обвинил предыдущего защитника Эльмана Пашаева в давлении на артиста, сообщает РЕН ТВ.

В жалобе говорится, что давление Пашаева привело к «лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту». В связи с этим Филиппов просим смягчить актеру приговор.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.