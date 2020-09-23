Синоптик заявил о начавшейся второй волне бабьего лета

Метеоролог подчеркнул, что такие температуры соответствуют второй половине августа.

Синоптик метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус заявил о начавшейся второй волне бабьего лета. Об этом он заявил в эфире радиостанции КП .

По его словам, тепло сохранится ан этой неделе. Метеоролог подчеркнул, что такие температуры нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.

При этом специалист добавил, что в ближайшее время в столице ожидается до 24 градусов.