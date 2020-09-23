Сбербанк запустит музыкальный сервис

Сервис объединит на своей платформе 40 миллионов композиций от ведущих правообладателей мира.

«Сбербанк» купит музыкальный сервис «Звук» и запустит на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в пресс-службе банка.

Сервис объединит на своей платформе 40 миллионов композиций от ведущих правообладателей мира, среди которых Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.