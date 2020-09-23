Рязанская съемная квартира попала в топ самых дорогих в ЦФО
Среди дорогих съемных квартир рязанская занимается девятое место.
Рязанская съемная квартира попала в топ самых дорогих в ЦФО. Об этом
Площадь
Три спальни и несколько нежилых помещений (на кухню приходится 25 «квадратов») отремонтированы в классическом стиле.
Стоит отметить, среди дорогих съемных квартир рязанская занимается девятое место.
Самое дорогое для аренды жилье находится в
- Вараксине Тверской области (360 тыс. рублей в месяц / 85 квадратных метров),
- Ярославле (150 тыс. рублей в месяц / 280 квадратных метров),
- Воронеже (135 тыс. рублей в месяц / 180 квадратных метров).