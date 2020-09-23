Рязанская съемная квартира попала в топ самых дорогих в ЦФО

Среди дорогих съемных квартир рязанская занимается девятое место.

Рязанская съемная квартира попала в топ самых дорогих в ЦФО. Об этом сообщил ЦИАН.

Площадь квартиры — 160 квадратных метров. Она находится в шестиэтажном доме бизнес-класса на улице Сенной. За месяц аренды придется заплатить 70 тысяч рублей.

Три спальни и несколько нежилых помещений (на кухню приходится 25 «квадратов») отремонтированы в классическом стиле.

Стоит отметить, среди дорогих съемных квартир рязанская занимается девятое место.

Самое дорогое для аренды жилье находится в