Рязанцам предложили объезжать перекрытый мост на улице Ленина за цирком

Ранее власти анонсировали перекрытие улицы на два дня.

Рязанцам предложили объезжать перекрытый мост на улице Ленина за цирком. Соответствующие знаки установили на улице Радищева.

Автомобилисты могут свернуть на улицу Новослободскую, следуя к Театральной площади и проехать через Посадский переулок и улицу Лево-Лыбедскую. На пути к улице Соборной рязанцы могут проследовать в обратном направлении.

Ранее власти анонсировали перекрытие улицы на два дня.

Напомним, на мосту по улице Ленина запланирована масштабная реконструкция, которая продлится до лета 2021 года.