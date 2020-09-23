Рязаньстат подсчитал среднюю стоимость салата из капусты в Рязани

Цены на ингредиенты за неделю снизились.

Рязаньстат подсчитал среднюю стоимость салата из капусты в Рязани.

Отмечается, что цены на ингредиенты за неделю снизились: 2% на капусту, 1,8% на морковь, 1,2% на репчатый лук, 4,3% на яблоки.

«Порция салата получается большая, но он отлично хранится в холодильнике, а его стоимость менее 100 рублей», — говорится в сообщении.

Для рецепта использовали капусту, лук, морковь, сок лимона, яблоки, подсолнечное масло, соль, сахар. Стоимость продуктов составила 61 рубль.