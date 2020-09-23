Россиянам рассказали, какая рыба является самой полезной

Россиянам также посоветовали следить за происхождением рыбы и экологичностью района.

Самой полезной рыбой считается та, что обитает в холодных северных морях и водоемах. Это треска, минтай, пикша, камбала, сельдь. Их радио Sputnik назвал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По его словам, в северной рыбе много жира, который содержит большое количество непредельных кислот, то есть омега-3.

Он отметил, что диетологи считают морскую рыбу более полезной, но многие люди предпочитают ей пресноводную. «Обычно это лещ, вобла, судак, карп, сазан. Это связано в том числе с привычкой из детства и регионом проживания», — говорится в сообщении.

Собеседник радио посоветовал россиянам следить за происхождением рыбы и экологичностью района, тогда любая рыба будет приносить организму пользу.