Путин присвоил рязанскому министру звание «Заслуженного экономиста»

Звание присвоено «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Путин присвоил рязанскому министру финансов Марине Наумовой звание «Заслуженного экономиста России». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Звание присвоено «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, указом президента орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заведующий отделом «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Сергей Сафонкин (за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу) и многодетная семья Харлиных (за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей).