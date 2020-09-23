Путин поручил контролировать ситуацию с горячим питанием в школах
Президент отметил, что необходимо уделять внимание малокомплектным школам.
Владимир Путин поручил профильным ведомствам и общественникам контролировать ситуацию с горячим питанием в школах. В среду, 23 сентрября, выступая перед сенаторами, он отметил, что необходимо уделять внимание малокомплектным школам, где сложнее организовать питание детей,
Президент считает необходимым обеспечить доставку горячего питания в школы, где нет возможности готовить его.
С 1 сентября по поручению президента ученики 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. В следующем году на это направят более 40 миллиардов рублей.