Путин назвал ключевой инструмент борьбы с бедностью

Президент озвучил его, выступая перед сенаторами.

Владимир Путин назвал ключевой инструмент борьбы с бедностью. По словам президента, это социальный контракт, передает РИА Новости.

Выступая перед сенаторами в среду, 23 сентября, Путин напомнил, что с 2021 года соцконтракт начнут внедрять по всей стране. В ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета в регионы должны направлять более 26 миллиардов рублей.

Глава государства намерен обсудить опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.