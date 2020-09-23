Приговор рязанской мошеннице, обманувшей более 300 матерей, не стали обжаловать

Рязанка получила более 15 миллионов рублей.

Приговор рязанской мошеннице, обманувшей более 300 матерей, не стали обжаловать. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

Женщина с октября 2015 года по декабрь 2016 года продавала через соцсети детскую одежду, обувь и коляски. Покупатели делали предоплату, однако товар не получали. В итоге рязанка получила более 15 миллионов рублей, причинив крупный ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.

Суд признал рязанку виновной и назначил три года условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также обвиняемая должна выплатить потерпевшим 5 миллионов рублей. Иски, которые заявили 294 потерпевших, удовлетворены полностью.

Ранее подсудимая была фигурантом еще одного уголовного дела. В 2011 году она родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. Позже она отдала труп соседям, сказав, что это мясо животного. Тогда дело завершилось примирением сторон.