Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Постановление вступает в силу с 24 сентября.

Россияне, которые вернулись иззарубежной поездки, должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Постановление вступает в силу с 24 сентября. Об этом пишет « Российская газета ».

До сих пор правилами, введенными в середине июля, туристам предписывалось, приехав в Россию, в течение трех дней пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале Госуслуг. Для этого необходимо было предварительно зарегистрироваться на портале после приобретения билетов, но до момента регистрации на авиарейс.

В случае положительного результата теста, а также при возникновении признаков болезни в течение 14 дней после прибытия в Россию от людей требовалось обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждения — проще говоря, вызвать врача на дом.

Теперь результатов анализов люди должны ожидать, соблюдая режим изоляции «по месту жительства».