Плющенко рассказал, сколько часов в день тренируется рязанка Трусова

По словам тренера, она занимается у станка и на полу с хореографом из Большого театра.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, сколько времени в день рязанка Александра Трусова уделяет тренировкам. Об этом пишет RT .

По словам тренера, фигуристка ежедневно занимается по семь-восемь часов каждый день. Она тренируется на льду, ОФП, СФП, занимается у станка и на полу с хореографом из Большого театра.

«Трусова ради занятий по скольжению чуть ли не каждый день ездит через всю Москву в Балашиху к Денису Самохину и его супруге? Это правда», — рассказал Плющенко.

Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае этого года.

Ранее он рассказал о проблемах в работе с рязанской фигуристкой.