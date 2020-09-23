Пьяный рязанец избил и ограбил спящего незнакомца в его доме

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В селе Высокое Сараевского района мужчина проник в дом к незнакомцу, избил его и ограбил, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавший проснулся от удара по лицу. Гость продолжал наносить удары, а когда хозяин дома проснулся, начал высказывать при этом различного рода угрозы. Когда злоумышленник прекратил избиение, то быстро ушел из дома, прихватив с собой телефон.

Полицейские выяснили, что мужчина выпил и пошел в гости к своей знакомой, но дома ее не застал. Тогда он решил, что женщина находится в гостях у 56-летнего жителя села Высокое. В приступе ревности он направился к возможному сопернику и стал избивать его. Мобильник он забрал, чтобы потерпевший не смог оперативно сообщить в полицию.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 139 УК (Нарушение неприкосновенности жилища) и статье 161 УК (Грабеж).