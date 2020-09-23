Опубликован топ-10 самых залайканных треков за всю историю сервиса «Яндекс.Музыка»

Первое место заняла песня «Believer» от Imagine Dragons.

«Яндекс.Музыка» опубликовал топ-10 самых залайканных треков за всю историю сервиса. Об этом пишет « Афиша Daily ».

Первое место заняла песня «Believer» от Imagine Dragons. В тройку также вошли «Bad Guy» Билли Айлиш и «Life» Zivert.

Список выглядит следующим образом:

Кроме того, «Яндекс.Музыка» узнала, как изменились предпочтения слушателей за десять лет. Во-первых, вырос интерес к отечественной музыке: если в 2010 году в топ-100 самых популярных песен было всего 52 русскоязычных трека, то в 2020 году — 87 треков.

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