Названы симптомы, с которыми нужно срочно обращаться к врачу

Наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди.

Главный внештатный специалист российского Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала симптомы, с которыми нужно срочно обращаться к врачу. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, весомый повод для походу к медикам — сильная боль, которая не прекращается. Врач уточнила, что это тревожный симптом.

Она добавила, что наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди. Терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить надо инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с так называемой сердечной сорочкой (наружная оболочка сердца). Такая боль может быть также связана просто с болезнями пищевода.

Уточняется, что насторожиться нужно и тем, кто регулярно теряет сознание, а также людям с болями в животе и одышкой.