Названо главное условие передачи коронавируса

Эксперты добавили, что результаты этих исследований объясняют рост числа заразившихся в июле в некоторых странах.

Ученые назвали главное условие передачи коронавируса. Им оказалась скорость испарения влаги в воздухе, передает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!

Как выяснили специалисты, жизнеспособность вируса снижается при высокой температуре и низкой влажности за счет высокой скорости испарения. Вероятность передачи COVID-19 высока при жаре и повышенной влажности.

Эксперты добавили, что результаты этих исследований объясняют рост числа заразившихся в июле в странах с жарким и влажным климатом.