Навального выписали из больницы

Об этом стало известно во вторник, 23 сентября.

Во вторник, 23 сентября, Алексея Навального выписали из больнице клиники Charite в Берлине, пишет РИА Новости.

Состояние блогера улучшилось, отмечают врачи.

Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня — в реанимации

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.