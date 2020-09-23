Навального выписали из больницы
Об этом стало известно во вторник, 23 сентября.
Во вторник, 23 сентября, Алексея Навального выписали из больнице клиники Charite в Берлине, пишет
Состояние блогера улучшилось, отмечают врачи.
Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня — в реанимации
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.