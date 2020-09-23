\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
Птн, 25
19°
ЦБ USD 76.35 0.08 24/09
ЦБ EUR 89.25 -0.23 24/09
Нал. USD 76.3 / 78.5 17:37
Нал. EUR 89.55 / 90 17:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
3 часа назад
723
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
9 часов назад
1 482
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
Вчера 15:59
4 727
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
7 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Минфин пояснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Ранее Путин пообещал индексацию пенсий в 2021 году на 6,3 процента.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам. По словам министра, это связано с тем, что они получают зарплату, которая индексируется, передает РИА Новости.

«Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают», — заявил Силуанов.

Он назвал пенсию компенсацией за период трудовой деятельности. Министр заявил, что вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован.

Напомним, Владимир Путин пообещал индексацию пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3 процента.