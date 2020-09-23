Минфин пояснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам

Ранее Путин пообещал индексацию пенсий в 2021 году на 6,3 процента.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам. По словам министра, это связано с тем, что они получают зарплату, которая индексируется, передает РИА Новости.

«Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают», — заявил Силуанов.

Он назвал пенсию компенсацией за период трудовой деятельности. Министр заявил, что вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован.

Напомним, Владимир Путин пообещал индексацию пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3 процента.