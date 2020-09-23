Мэрия объяснила исчезновение маршруток №87 в Рязани

Сейчас рязанцы могут воспользоваться троллейбусом №16, который дублирует маршрут №87.

Маршрутки № 87 в Рязани перестали ходить из-за аннулированной лицензии у перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сейчас власти ищут нового перевозчика на маршрутку, которая двигается от Недостова до Театральной площади и обратно.

Первый конкурс на получение свидетельства, который прошел 11 августа, признали несостоявшимся. Власти готовят документы для повторной процедуры.

В мэрии подчеркнули, что рязанцы могут воспользоваться троллейбусом №16, который дублирует маршрут №87.