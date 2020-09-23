Мэр Рязани проверила благоустройство в поселке Никуличи

На улице Рязанской отремонтируют дорогу протяженностью 1,9 километров.

Мэр Рязани проверила благоустройство в поселке Никуличи, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На улице Рязанской отремонтируют дорогу протяженностью 1,9 километров. Там заменят дорожное полотно, сделают тротуары, обустроят дороги с обеспечением водоотвода и нанесут разметку. На участке уже срезали старое покрытие и нанесли выравнивающий слой. Кроме того, планируется монтаж бордюров и ремонт ливневой канализации. На следующей неделе начнут укладывать финишный слой асфальта.

«Обратила внимание руководства подрядной организации на необходимость строгого соблюдения сроков выполнения работ, несмотря на переменчивую осеннюю погоду. Для удобства жителей поселка нужно обеспечить безопасные и комфортные подъезды к остановкам общественного транспорта. За каждым проектом стоят люди. Нельзя их подводить», — отметила глава горадминистрации.

На следующей неделе подрядчик начнет работать над проектом местных инициатив «Дорога к колодцу отца Авеля».

В 2019 году здесь очистили колодец, заменили навес и благоустроили прилегающую территории.

Также в рамках проекта сделают участок дороги по улице Пронской с устройством ливневых колодцев.

«В дальнейшем это место планируется включить в активные паломнические маршруты», — говорится в сообщении.