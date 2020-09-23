\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
Птн, 25
20°
ЦБ USD 76.35 0.08 24/09
ЦБ EUR 89.25 -0.23 24/09
Нал. USD 76.5 / 78.5 15:46
Нал. EUR 89.5 / 90 15:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
17 минут назад
76
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
6 часов назад
1 063
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
Вчера 15:59
4 322
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
6 714
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Госдума повысила акцизы на сигареты
Новые ставки будут действовать с 2021 года.

В среду, 23 сентября, Госдума повысила акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, передает РИА Новости.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что ведомство осознает риски возможного роста объема нелегального рынка в связи с планируемыми изменениями ставок. Сейчас Минфин и Минсельхоз работают над перечнем мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака.