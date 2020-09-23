Госдума повысила акцизы на сигареты

Новые ставки будут действовать с 2021 года.

В среду, 23 сентября, Госдума повысила акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, передает РИА Новости.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что ведомство осознает риски возможного роста объема нелегального рынка в связи с планируемыми изменениями ставок. Сейчас Минфин и Минсельхоз работают над перечнем мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака.