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Задержан москвич, грабивший дома в Рязани
Подозреваемого взяли под стражу.

Полицейские задержали 61-летнего москвича, который взломал и ограбил три частных дома в Рязани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина украл у водителя 50 тысяч рублей, у рязанского преподавателя — 220 тысяч рублей, золотые украшения и четыре медали времен Великой Отечественной войны.

У еще одной пострадавшей — жительницы Горрощи — золотые коронки и браслет.

Полицейские, чтобы поймать злоумышленника, посмотрели записи с 15 камер видеонаблюдения. На одном видео сотрудники увидели момент ограбления. Выяснилось, что после кражи мужчина сел в маршрутку, где также была установлена камера.

Стражи порядка «проследили» за мужчиной до Дашково-Песочни и нашли его съемную квартиру. Там сотрудники обнаружили похищенные предметы. Часть из этого мужчина успел потратить на ставки в букмекерских конторах, переезды и аренду жилья.

Полицейские предполагают, что задержанный причастен к ряду квартирных краж в Подмосковье.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Подозреваемого взяли под стражу.