За сутки от коронавируса умерли двое рязанцев

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 49 смертельных случаев.

За сутки от коронавируса умерли двое рязанцев. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 49 смертельных случаев. Всего выявили 7 852 зараженных (за сутки 36), из них 6 589 вылечились (24).

На подтверждении находятся еще 39 положительных тестов.

В России за сутки выявили 6 215 случаев заболевания (всего 1 115 810), вылечились 5 976 человек (917 949), умерли 160 пациентов (19 649).