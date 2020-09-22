Воронежец пытался заживо сжечь дочь после ссоры с женой

Девочку спасла мать.

Воронежец пытался заживо сжечь дочь после ссоры с женой. Об этом сообщили в региональном слекоме.

35-летние супруги поссорились вечером 18 сентября. Мужчина взял годовалую дочь, посадил ее на заднее пассажирское сиденье машины, облил кузов бензином и сел внутрь с наполненной канистрой. После этого воронежец поджог машину.

Женщина смогла открыть дверь и вытащить ребенка, ее муж вышел сам.

Девочку с ожогами первой степени госпитализировали.

Отец ребенка скрылся, на следующий день его задержали.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Горожанина арестовали.