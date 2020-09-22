Воронежец пытался заживо сжечь дочь после ссоры с женой
Девочку спасла мать.
Воронежец пытался заживо сжечь дочь после ссоры с женой. Об этом
35-летние супруги поссорились вечером 18 сентября. Мужчина взял годовалую дочь, посадил ее на заднее пассажирское сиденье машины, облил кузов бензином и сел внутрь с наполненной канистрой. После этого воронежец поджог машину.
Женщина смогла открыть дверь и вытащить ребенка, ее муж вышел сам.
Девочку с ожогами первой степени госпитализировали.
Отец ребенка скрылся, на следующий день его задержали.
На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Горожанина арестовали.