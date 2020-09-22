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В среду из-за опиловки деревьев в Солотче отключат свет
Электричества не будет с 9:30 до 17:00.

В среду, 23 сентября, из-за опиловки деревьев в Солотче отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:

  • улица Коммунальная, дома с 5 по 15, с 4 по 10;
  • Монастырская площадь, дом 2 строение 2;
  • улица Новая, дома с 1 по 17;
  • улица Порядок, дома с 2 по 18;
  • улица Железнодорожная, дома с 2 по 8;
  • улица Почтовая, дома с 7 по 15.

Работы проведет МУП «РГРЭС».