В среду из-за опиловки деревьев в Солотче отключат свет
Электричества не будет с 9:30 до 17:00.
В среду, 23 сентября, из-за опиловки деревьев в Солотче отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.
С 9:30 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:
- улица Коммунальная, дома с 5 по 15, с 4 по 10;
- Монастырская площадь, дом 2 строение 2;
- улица Новая, дома с 1 по 17;
- улица Порядок, дома с 2 по 18;
- улица Железнодорожная, дома с 2 по 8;
- улица Почтовая, дома с 7 по 15.
Работы проведет МУП «РГРЭС».