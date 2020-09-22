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В рязанских школьных лагерях нашли нарушения в организации питания
Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

В школьных лагерях Кораблинского района нашли нарушения в организации питания детей. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Как выяснилось, сотрудники пищеблоков школ района сдали анализы для определения возбудителей острых кишечных инфекций. Результатов анализов нет в медкнижках, при этом, в документах есть отметка о допуске к работе.

Проверяющие выявили десять нарушений и внесли пять представлений.

Отмечается, что представление внесли в адрес главврача районной больницы.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).