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На базе рязанского кардиодиспансера открыли Центр лечения сердца и сосудов
Центр создали на базе областного клинического кардиодиспансера.

В Рязани открылся первый Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и сосудов. Он рассчитан на 26 мест круглосуточного пребывания пациентов, сообщил сайт минздрава.

Центр создали на базе областного клинического кардиодиспансера. Он объединил два отделения: рентгенохирургических методов диагностики и лечения и хирургического лечения нарушений ритма сердца.

«Это новый шаг в развитии медицины в регионе. Я бы сравнил это с началом операций по трансплантации органов. Эндоваскулярная хирургия — это прямое спасение жизни людей», — отметил зампред правительства области Роман Петряев.

По словам главврача рязанского кардиодиспансера Александра Данилова, в Центре ежемесячно проводят около 150 хирургических вмешательств. «Мы используем исключительно малоинвазивные методики. С их помощью успешно делаются сложнейшие операции, которые сохраняют жизнь и здоровье пациентов», — сказал Данилов.