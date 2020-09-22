В Рязани из-за аварии массово отключили воду
Об отключении воды предупредили в мэрии.
Во вторник, 22 сентября, в Рязани из-за аварии массово отключили холодную воду. Об этом
До 14:00 воды не будет по адресам:
- улица Гражданская, дома №№1-27, 10-24,
- улица Электрозаводская, №№1-37, 2-30 (частный сектор),
- 1-й проезд Новой (частный сектор),
- 2-й проезд Новой (частный сектор),
- улица Дружная, дом №13б (детский сад №122),
- поселок Качево,
- поселок Мордасово.
До 16.00 по адресам:
- поселок Божатково, дома №№1-87 (частный сектор).
До 17.00 по адресам:
- улица 8 Марта, дома №№28/14, д. 30, д. 32,
- улица Каширина, дом №4.