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В Рязани из-за аварии массово отключили воду
Об отключении воды предупредили в мэрии.

Во вторник, 22 сентября, в Рязани из-за аварии массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

До 14:00 воды не будет по адресам:

  • улица Гражданская, дома №№1-27, 10-24,
  • улица Электрозаводская, №№1-37, 2-30 (частный сектор),
  • 1-й проезд Новой (частный сектор),
  • 2-й проезд Новой (частный сектор),
  • улица Дружная, дом №13б (детский сад №122),
  • поселок Качево,
  • поселок Мордасово.

До 16.00 по адресам:

  • поселок Божатково, дома №№1-87 (частный сектор).

До 17.00 по адресам:

  • улица 8 Марта, дома №№28/14, д. 30, д. 32,
  • улица Каширина, дом №4.