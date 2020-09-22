В «Рязаньэнерго» рассказали о завершении подготовки электросетей к зиме

С начала года энергетики отремонтировали 411 трансформаторных подстанций.

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по запланированному графику готовит свои электросетевые объекты в районах области к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала года энергетики отремонтировали 411 трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ (93,4% от календарного плана), 1 892,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ (89,6% от календарного плана). Также заменили 2 004 опор и 148 железобетонных приставок.

Сотрудники «Рязаньэнерго» на территории области обрезали более 1570 деревьев и кустарников, которые могли повредить провода ЛЭП 0,4 кВ в случае сильного ветра или обильного снегопада. Также расчистили трассы воздушных линий на площади 1065 гектаров.

В 2020 году для отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Рязаньэнерго» провели более 457 тренировок сотрудников производственных служб по ликвидации технологических нарушений. Энергетики регулярно проходят противоаварийную подготовку для обеспечения стабильной безаварийной работы во время отопительного периода.

«Подготовлены к работе более 150 единиц специальной техники, сформирован необходимый аварийный запас материалов. Также подготовлены к использованию 59 передвижных дизель-генераторных установки суммарной мощностью порядка 2 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с массовыми отключениями электроэнергии потребителей», — рассказали в компании.

«В настоящее время нами реализуется весь комплекс запланированных мероприятий для обеспечения стабильной работы оборудования и предотвращения технологических нарушений в период повышенных нагрузок на электрические сети. Основное внимание уделяется как технической готовности и совершенствованию навыков персонала при проведении восстановительных работ, так и эффективному взаимодействию с региональным органами власти и ГУ МЧС России по Рязанской области», — отметил директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.