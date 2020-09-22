В первой домашней игре МХК «Рязань-ВДВ» встретилась с хоккеистами «Динамо-576»

Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет 30 сентября дома.

В понедельник, 21 сентября, в ДС «Олимпийский» прошла первая домашняя игра первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. МХК «Рязань-ВДВ» принимала в гостях команду МХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Поддержать спортсменов приехали зампред правительства области Роман Петряев, министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов и президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

«Хоккей, несомненно, является одним из самых популярных командных видов спорта в нашем регионе, и он имеет армию самых преданных болельщиков. В 2019 году нами было принято решение о том, что мы создаем молодежную сборную команду по хоккею, решение это было поддержано губернатором. Ребята за год прошли хорошую школу, сыгрались в хорошую команду. Всем желаю прекрасного хоккейного зрелища, ребятам показать хорошую командную игру, а зрителями насладиться этим замечательным зрелищем», — сказал Петряев.

Шайбу в ворота соперников забросили рязанцы Максим Назаров и Леон Замбахидзе. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет 30 сентября дома. Соперником будет пензенский «Дизелист». Начало в 19:00.