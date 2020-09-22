В Окском заповеднике отелилась молодая зубрица

Родившуюся телочку назвали Мерязка.

В Окском заповеднике отелилась молодая зубрица по кличке Менелопа. Об этом сообщила заведующая Зубровым питомником Екатерина Цибизова.

Трехлетняя самка вместе с четырехлетним самцом по кличке Мезарь должна была переехать в Турмонский заказник. Животные отказались заходить в отловное устройство. В итоге Мезаря перегнали в другой загон, а к Менелопе перевели пять годовалых телят.

«Но телка избегала общения с ними, быстро ела комбикорм, пила воду и уходила бродить в одиночестве по большому загону, — пояснила Цибизова. — А 17 сентября, утром, стала понятна причина такого странного поведения. Оказывается, наша барышня была стельная!»

Родившуюся телочку назвали Мерязка.

Специалист уточнила, что обычно зубрицы могут забеременеть в возрасте трех лет, а в четыре года приносят потомство.

«Но бывают исключения: телки в возрасте 2,5 года, достигшие хорошего физического развития, могут забеременеть и раньше», — добавила женщина.

Фото Екатерины Цибизовой