\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
18°
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 76.27 0.23 23/09
ЦБ EUR 89.48 -0.53 23/09
Нал. USD 75.61 / 77.6 14:37
Нал. EUR 88.91 / 89.6 14:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Тоннель над Любедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
8 минут назад
24
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
Вчера 11:23
3 735
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
9 003
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
8 184
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Калужской области стартовал отопительный сезон
Работа по отоплению зданий социального значения, в первую очередь детских садов, поликлиник и школ, ведется в плановом режиме во всех муниципалитетах.

В понедельник, 21 сентября, в Калужской области стартовал отопительный сезон. Об этом доложил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков, передает KP40.ru.

По словам министра, работа по отоплению зданий социального значения, в первую очередь детских садов, поликлиник и школ, ведется в плановом режиме во всех муниципалитетах. Затем в зависимости от погодных условий примут решение о подаче тепла на другие объекты.

Губернатор Владислав Шапша порекомендовал коллегам на затягивать с началом отопительного сезона и в жилом секторе, учитывая неустойчивость погоды.