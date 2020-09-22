В Калужской области стартовал отопительный сезон

Работа по отоплению зданий социального значения, в первую очередь детских садов, поликлиник и школ, ведется в плановом режиме во всех муниципалитетах.

В понедельник, 21 сентября, в Калужской области стартовал отопительный сезон. Об этом доложил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков, передает KP40.ru .

По словам министра, работа по отоплению зданий социального значения, в первую очередь детских садов, поликлиник и школ, ведется в плановом режиме во всех муниципалитетах. Затем в зависимости от погодных условий примут решение о подаче тепла на другие объекты.

Губернатор Владислав Шапша порекомендовал коллегам на затягивать с началом отопительного сезона и в жилом секторе, учитывая неустойчивость погоды.