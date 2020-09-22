В Рязани провели спецоперацию по поимке наркоторговца
В Задержании мужчины участвовали сотрудники регионального УФСБ и офицеры СОБРа.
В Дягилеве провели спецоперацию по поимке наркоторговца. Об этом во вторник, 22 сентября,
Мужчину 1985 года рождения задержали в воскресенье, 20 сентября. В его задержании участвовали сотрудники регионального УФСБ и офицеры СОБРа.
У мужчины нашли около двух килограммов наркотиков. Предположительно, он причастен к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело.