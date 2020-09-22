Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превратить мост на улице Ленина

Ремонт планируют завершить к июлю следующего года.

7 сентября в Рязани началась реконструкция моста на улице Ленина, проходящего через Лыбедский бульвар. Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и обойдется он в 175 миллионов рублей.

Пока работы не доставляют горожанам серьезных неудобств. Закрыт участок тротуара напротив главпочтамта, а для транспорта недоступна одна полоса дороги в сторону Театральной площади.

Но уже к концу сентября мэрия обещает изменить маршруты троллейбусов, автобусов и маршруток, значит, рязанцам в ближайшие несколько месяцев придется иначе планировать свои поездки.

Во что городские власти хотят превратить мост на улице Ленина? Ответ читайте в нашей статье в разделе «Публикации».