Стало известно, когда в Рязани начнется отопительный сезон

Подготовительные работы начались.

Отопительный сезон в Рязани может начаться уже на следующей неделе. Об этом шла речь на совещании, которое провел замглавы администрации Владимир Бурмистров, сообщил сайт мэрии.

В частности, речь шла о возможном пуске тепла в понедельник, 28 сентября. Сейчас специалисты готовят проект постановления о начале отопительного сезона.

«В этом году особенно важно, чтоб люди не мерзли, кроме того начинается сезон простудных заболеваний», — сказал Бурмистров и подчеркнул, что в первую очередь планируется включить отопление на объекты соцсферы, а затем предприятия и жилые дома.