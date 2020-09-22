Сорокина снова раскритиковала состояние мусорных контейнеров в рязанских дворах

Во вторник, 22 сентября, мэр провела выездное совещание и осмотрела контейнеры для ТКО, установленные во дворах.

Во вторник, 22 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание и осмотрела контейнеры для ТКО, установленные во дворах. Об этом она написала в Facebook .

«Контейнерные площадки необходимо оборудовать в соответствии с нормативами, — напомнила глава администрации. — Они должны иметь асфальтовое или бетонное основание, ограждение с трех сторон, контейнеры для сбора ТКО, отсек для крупногабаритных отходов, освещение».

По словам мэра, площадка у дома № 17 по улице Семинарской находится в ненормативном состоянии: повреждено ее ограждение и сами мусорные контейнеры, часть из них уже ремонтируется силами управляющей компании, остальные также нужно привести в порядок.

«Кроме того, эта площадка по сбору мусора не справляется с нагрузкой. Район густонаселенный, с большим количеством многоквартирных домов, которые обслуживаются несколькими управляющими организациями. Необходимо скоординировать их работу», — отметила Сорокина. Она поручила управлению энергетики и ЖКХ разобраться с этим вопросом.

На улице Чапаева, 57 оборудована площадка под навесом с раздельным сбором мусора. На таких участках для вывоза пластика используется специально оборудованная машина, которая транспортирует собранный мусор к месту его переработки.

«В районах новостроек можно и нужно комплексно подходить к планировке территории, и уже на этапе проектирования предусматривать места для обустройства современных экологичных контейнерных площадок», — сказала глава аминистрации.

В районе улицы Островского, 35/11 находится площадка, которая рассчитана на обслуживание нескольких домов. Она не соответствует нормативным требованиям, сообщила мэр. Контейнеры ржавые, не дезинфицируются, на них не указаны реквизиты УК.

«Состоялся серьезный разговор с представителями управляющих компаний. Необходимо срочно приводить площадку в порядок. Такое состояние, в котором она находится сейчас, недопустимо, это неуважение к жителям, такого быть не должно», — подчеркнула она.

На улице Черновицкой Сорокина осмотрела две контейнерные площадки. Одна из них, в районе дома 25, обустроена, но не до конца. Здесь планируется установить пандус и освещение. Площадка по адресу улица Черновицкая, 27 корпус 1 тоже новая, но уже повреждена: деформировано ограждение, разломано бетонное основание. Управляющая компания должна все восстановить в кратчайшие сроки, заявила глава администрации.

По ее словам, на Московском шоссе, 33 корпус 1 контейнерная площадка благоустроена, находится в хорошем состоянии. Стоят пластиковые баки, в том числе для раздельного сбора мусора.

«На улице Магистральной, 21 площадка находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас от нее по сути осталось частичное основание и один пластиковый контейнер, — рассказала мэр. — Я пообщалась с представителями управляющей компании и жителями по поводу обустройства этой площадки. Как временная мера, до конца недели региональный оператор привезет еще один контейнер».

Работу по приведению мест накопления ТКО в надлежащее состояние намерены продолжить.