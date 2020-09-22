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Смертельные травмы Тесаку нанес кто-то другой — адвокат
Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство.

Адвокат семьи Максима Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал о результатах независимой экспертизы, которую провели после смерти Тесака. Об этом передает ТАСС.

По словам юриста, тело Марцинкевича не показали даже его отцу. С результатами экспертизы, проведенной следствием, его также не ознакомили.

«Мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — заявил адвокат.

По его словам, независимым экспертом выступила та женщина, которая делала повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство, проводится проверка. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал.

Фото со страницы Максма Марцинкевича «ВКонтакте»