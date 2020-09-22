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Рязанский врач рассказала, как защититься от гриппа
Советы рязанцам дала заведующая отделением поликлиники №10.

Заведующая отделением рязанской поликлиники №10 Оксана Рогожкина рассказала, как защититься от гриппа и ОРВИ. По ее словам, наиболее важной частью профилактики является вакцинация. В этом году прививки будут делать до середины ноября, сообщил региональный минздрав.

Рогожкина посоветовала чаще гулять, пользоваться средствами защиты в местах массового пребывания людей, тщательно мыть руки и проветривать помещение. Она рекомендовала отказаться от вредных привычек, заниматься спортом.

«Если же ОРВИ или гриппа не удалось избежать, то для больного обязателен домашний режим, чтобы не заражать окружающих. Ведь мы переносим вирусы на коже рук, распространяем их при кашле и чихании», — говорит Оксана Рогожкина.

Как отметила врач, во время болезни не стоит есть острое, жирное и жареное.