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Рязанский приборный завод стал участником «Кросса Нации»
Забег прошел по всей стране 19 сентября.

Работники АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в рамках Всероссийского дня бега приняли участие в «Кроссе Нации». Они пробежали по центральным улицам Рязани три километра.

Забег прошел по всей стране 19 сентября. В Рязани на старт вышли более 400 человек.

Любители бега АО «ГРПЗ» участвуют в «Кроссе нации» на протяжении многих лет, а предприятие оказывает поддержку в проведении мероприятия — выделяет транспорт

Руководство завода уделяет особое внимание привлечению своих сотрудников к систематическим занятиям физкультурой и спортом. На предприятии проходят первенства по разным видам спорта (волейбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, дартс и др.). Заводчане регулярно участвуют в региональных и всероссийских спортивных состязаниях.