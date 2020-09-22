Рязанский автослесарь выиграл в лотерею 600 тысяч

Мужчина подарит деньги детям.

Рязанский автослесарь Вепхия Арешидзе выиграл в лотерею «Золотая подкова» 600 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы лотереи.

Мужчина покупает билеты каждую неделю и следит за ходом тиража по телевизору. О выигрыше он узнал, находясь на работе.

Вепхия Арешидзе подарит деньги детям. Отмечается, что он родом из Грузии. Мужчина часто готовит для семьи национальные блюда и любит ездить на рыбалку. Своим рекордным уловом рязанец считает восьмикилограммового карпа.