Рязанские медики спасли ребенка с сильной аллергией

Мать мальчика поблагодарила врачей скорой помощи.

Рязанские медики спасли ребенка с сильной аллергией. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

У двухгодовалого мальчика около двух недель назад начался кашель и насморк. Педиатр назначил лечение, и ребенок пошел на поправку. Однако в выходные ситуация резко ухудшилась, мальчик начал задыхаться. На помощь приехали врачи скорой помощи.

Врач услышала в бронхах звук, характерный для аллергии. Женщина поделилась, что начала давать сыну коровье молоко.

Пациенту сделали инъекцию, свист в груди стал тише. Также Врач рекомендовала скорректировать меню, провести антигистаминную терапию, делать ингаляцию.

«Выяснилось, если бы мы затянули с лечением, то у сына могла начаться астма. Я восхищаюсь врачами скорой», — сказала мать мальчика, поблагодарив медиков.