Рязанцам напомнили о новом запрете на курение с 1 октября

Закон запретит использовать электронные сигареты, кальяны и вейпы в общественных местах.

Рязанцам напомнили о новом запрете на курение, сообщил сайт горадминистрации.

С 1 октября 2020 года на никотиносодержащую продукцию, а также курительные принадлежности и кальяны начнут действовать такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.

Закон запретит использовать электронные сигареты, кальяны и вейпы в общественных местах, на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов. Однако этот запрет не распространяется на летние веранды.

Также принятый закон запрещает курить кальяны вне зависимости от того, есть ли никотин в используемой смеси или нет.